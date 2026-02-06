Madden NFL 26 enthüllt den Gewinner des Super Bowl 60

HQ

Wie es Tradition ist, simuliert EA normalerweise das Ergebnis jeder großen Meisterschaft (in Sportarten, in denen sie eigene Spiele haben). Sie nutzen die neueste Ausgabe des entsprechenden Sporttitels zur Unterstützung, und da der Super Bowl am Montagabend stattfindet, haben sie nun die Sieger der New England Patriots und Seattle Seahawks vorhergesagt.

Tatsächlich trafen diese beiden Teams schon einmal im Super Bowl aufeinander, genauer gesagt 2015. Zu diesem Zeitpunkt sagte NFL Madden NFL 15 voraus, dass das Spiel 28-24 zugunsten der Patriots enden würde... Was sich als richtig herausstellte. Genau so lief es ab.

Wie wird es diesmal laufen? EA schreibt, dass "die Simulation präziser und detaillierter geworden ist als je zuvor, angetrieben von fortschrittlichen Algorithmen, fast einem Jahrzehnt echter NFL-Daten und Einblicken aus Millionen von gespielten Madden-NFL-Spielen" – und dank dessen haben sie festgestellt, dass die Seahawks die Patriots mit einem knappen Vorsprung von 23-20 schlagen werden. Der MVP des Spiels wird Seahawks-Quarterback Sam Darnold sein.

Tatsächlich werden die Patriots offenbar im letzten Viertel mit 3 Punkten führen, bevor sich das Blatt nach einem gescheiterten Drive wendet:

"Nach einem starken Comeback in der zweiten Halbzeit muss New England mit nur noch 42 Sekunden auf der Uhr nach Seattle punten, in der Hoffnung, dass ihre Verteidigung noch einen weiteren Stopp machen kann. Darnold inszeniert dann eine Legacy, MVP-festige Serie, die den Seahawks eine Chance gibt, den Sieg zu erzielen – statt eines Field Goals zum Ausgleich – nach einem soliden Punt-Return von Rashid-Shaheed.

Letztlich läuft alles auf einen letzten Spielzug von innerhalb der Fünf-Yard-Linie hinaus, einen Moment, an den sich die Seattle-Fans aus diesem vorherigen Duell sicher erinnern. Sie könnten sich entscheiden, auszugleichen, aber sie entscheiden sich für den Sieg. Darnold übergibt den Ball an Kenneth Walker, der zum spielentscheidenden Touchdown ausstreckt, während die Zeit abläuft."

Am Sonntagabend werden wir sehen, wie genau Madden NFL 26 ist und ob es gelingt, das Kunststück von 2015 zu wiederholen. Der Anpfiff ist um 23:30 Uhr BST und 00:30 Uhr MEZ. Wer glaubst du, wird gewinnen?