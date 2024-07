Madden NFL 25 In der Championship Series gibt es einen Preispool von 1,7 Millionen US-Dollar

EA Sports und die NFL haben ihre überarbeiteten Pläne für Madden NFL-Esports bekannt gegeben. In der kommenden Saison können wir uns auf das Madden NFL 25 Championship Series freuen, ein neues Format, bei dem Spieler aus den USA, Großbritannien, Mexiko, Kanada, Deutschland und jetzt auch Australien um einen Teil des Preispools von 1,7 Millionen US-Dollar kämpfen.

Die Saison beginnt mit einem Kickoff Classic Turnier während der Early Access-Phase für das Spiel, bei dem $100.000 ausgelobt werden. Im Anschluss daran gibt es bis zum neuen Jahr Monthly Ultimate Challenges, die insgesamt $600.000 bieten, aufgeteilt auf vier weitere Events, die Kickoff Challenge (nicht zu verwechseln mit den Kickoff Classic ), Most Feared Challenge, Unstoppable Challenge und Zero Chill Challenge.

Sobald diese in den Büchern stehen, wird es Anfang Januar einen Last Chance Qualifier geben, alles vor dem MCS 25 Playoffs Ende Januar, der dann in den Madden NFL 25 Bowl am 7. Februar mündet, am Freitag ein paar Tage vor dem Super Bowl selbst am Caesar's Superdome in New Orleans, Louisiana. Die restlichen $1 Million des Preispools werden hier angeboten.