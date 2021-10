Madden NFL 22: Nach E-Mail-Skandal trennt sich EA vom ehemaligen NFL-Cheftrainer Jon Gruden

HQ

EA Sports hat bekanntgegeben, dass sie Jon Gruden, den Ex-Cheftrainer des Football-Teams Las Vegas Raiders, aus Madden NFL 22 entfernen werden. Gruden trat kürzlich aufgrund eines E-Mail-Skandals zurück, denn er ist durch homophobe und frauenfeindliche Kommentare aufgefallen. Damit will der Publisher nicht in Verbindung gebracht werden, weshalb der Manager in einem zukünftigen Update durch ein „generisches Ebenbild" ersetzt wird.

Die vollständige Erklärung lautet wie folgt: "EA Sports ist bestrebt, Maßnahmen zur Aufrechterhaltung einer Kultur der Inklusion und Gleichberechtigung zu ergreifen. Aufgrund der Umstände des Rücktritts von Jon Gruden unternehmen wir Schritte, um ihn aus Madden NFL 22 zu entfernen. Wir werden ihn in den kommenden Wochen in einem Titel-Update durch ein allgemeines Abbild ersetzen."

Es ist nicht das erste Mal, dass EA eine Person aus einem Madden-Spiel entfernen musste. In Madden NFL 15 ist der Football-Spieler Ray Rice nachträglich der Schere zum Opfer gefallen und davor war es Aaron Hernandez aus Madden NFL 25.