Madden NFL 21 taucht ab nach Bikini Bottom

EA hat eine kleine Überraschung für das Sportspiel Madden NFL 21 entwickelt. Spieler sind ab sofort in der Lage, Anpassungsgegenstände zu kaufen und mit einigen Inhalten zu interagieren, die auf der legendären Cartoon-Serie Spongebob Schwammkampf von Nickelodeon basieren. Im Modus "The Yard" stehen zum Beispiel drei Wettbewerbe für die Spieler zur Verfügung: The Flying Dutchman's Ghostly Grab, Sandys Rocket-Arm-Rally und der Goo-Lagoon-Bowl.

Darüber hinaus findet ihr im Shop Spongebob-Merchandise für eure Sportler. Abgesehen vom fröhlichen Schwamm erinnern diese Objekte an Patrick, Sandy, Plankton, Mr. Krabs und Thaddäus. Das Beste an der Zusammenarbeit ist vielleicht das neue Stadion "Reef Top" mit passendem Unterwasser-Himmel und Objekten aus der Serie. Wir wissen leider nicht, wie lange diese Inhalte in der neuesten Installation des Lizenzsportspiels bleiben.