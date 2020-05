Madden NFL 21 gibt ernüchternde Klarheit über EAs Cross-Gen-Upgrades auf Xbox Series X

Letzte Woche bestätigte Electronic Arts seinen Investoren, dass sie kommende Herbsttitel kostenlos mit speziellen Next-Gen-Updates versehen werden, damit die Käufer eines Spiels nicht doppelt für die Software zahlen müssen, falls sie später auf die neue Konsole wechseln möchten. Auf der Inside Xbox wurde dann Madden NFL 21 vorgestellt, der neue American-Football-Titel von EA Sports, der sowohl für Xbox Series X als auch für Xbox One verfügbar sein wird.

Die Person, die für die Präsentation des neuen Spiels verantwortlich war, ist Patrick Mahomes, der Quarterback der Kansas City Chiefs. Mahomes bestätigte in seiner Videobotschaft, dass der Titel Xbox' Smart-Delivery-Format unterstützt, was EAs zuvor kommunizierte Pläne absicherte. Der Sportler verwies jedoch direkt darauf, dass es in den kommenden Tagen weitere Neuigkeiten über das Spiel geben werde.

Der Publisher stellte wenig später klar, dass das Spiel vor dem 31. Dezember gekauft werden muss, damit Käufer das Next-Gen-Update auf ihrer neuen Xbox Series X auch nutzen können. Spieler haben demnach nur zum 21. März 2021 Zeit, um ihr rechtzeitig gekauftes Spiel in eine Version der nächsten Generation zu verwandeln, das auf der kommenden Xbox mit den entsprechenden Vorzügen gespielt werden kann. Das ist zwar nur eine Nuance, allerdings eine enttäuschende Aussicht, wenn es wirklich für alle EA-Titel (oder sogar generell für Xbox Smart Delivery?) gilt.

Madden NFL 21 wird jedenfalls für Xbox One, PS4 und PC verfügbar sein und später auch auf Xbox Series X veröffentlicht. Der Veröffentlichungstermin liegt normalerweise im August, noch vor der neuen Saison der NFL. 2020 kann man jedoch nicht unbedingt davon ausgehen, dass dieses Event wie gewohnt stattfinden wird.