Madame Web zeigt neue Spider-Women im ersten Trailer

Nach vielen Spekulationen haben wir endlich den ersten Trailer zu Madame Web. Mit Dakota Johnson in der Titelrolle werden wir eine ganz andere Entstehungsgeschichte sehen als die Figur, die wir aus den Comics kennen.

Johnson spielt einen Sanitäter, der nach einer Nahtoderfahrung die Fähigkeit erlangt, in die Zukunft zu sehen. Der Trailer verrät nicht viel von der Handlung, aber im Großen und Ganzen wird Johnson ihre Kräfte einsetzen, um drei junge Frauen zu retten, von denen jede für sich Spinnenkräfte zu haben scheint.

Außerdem gibt es natürlich einen Bösewicht, den es zu stoppen gilt. In Madame Web hat der Bösewicht eine Verbindung zu Johnsons Mutter, da er ihr geholfen hat, Spinnen im Amazonas-Regenwald zu erforschen. Er kann auch die Zukunft sehen, so wie die Dinge aussehen, und will verhindern, dass sie geschieht.

Wir haben ein paar Teaser zu Sydney Sweeneys Spider-Woman zusammen mit den anderen bekommen, aber wir werden bis zur Veröffentlichung des Films warten, um all die neuen Spider-People in ihrer ganzen Pracht zu sehen. Derzeit ist ein Veröffentlichungsdatum für Mitte Februar festgelegt, aber das wurde am Ende des Trailers nicht erwähnt.