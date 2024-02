Madame Web Regisseur teasert MCU-Verbindung an

HQ

Obwohl die meisten Leute alle Marvel-Filme mit dem MCU in Verbindung bringen, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass Sony zur gleichen Zeit größtenteils eine eigene Serie mit Spider-Thema betreibt. Filme wie Venom, Madame Web und der kommende Kraven the Hunter haben nichts mit dem MCU zu tun (abgesehen von diesem einen Cameo-Auftritt von Tom Hardy).

Und doch wollen die Menschen immer noch eine Verbindung zwischen den beiden Universen sehen. Das hat es schon einmal gegeben, und es könnte wieder geschehen, durch die Klänge eines kryptischen Teasers von Regisseur S.J. Clarkson. "Ich freue mich wirklich darauf, dass ihr den Film seht und das Potenzial, was er sein könnte, das ist sicher", sagte er gegenüber Total Film (via GamesRadar). "Aber ich würde wahrscheinlich sagen, beobachte diesen Raum."

Madame Web scheint ein weiterer Morbius zu sein, wenn wir ehrlich sind. Ein großartiges Meme eines Films, der den Verstand mit seiner bloßen Existenz verblüfft. Aber wenn er sowieso schon in die Kinos kommt, können wir genauso gut sehen, in was für einen Autounfall wir uns hineinmanövrieren.