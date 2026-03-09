Madagaskars Präsident Randrianirina entlässt seinen Premierminister und das gesamte Kabinett

HQ

Madagaskars Präsident Michael Randrianirina, der im Oktober 2025 nach einem von Jugendlichen geführten Aufstand an die Macht kam, bei dem der ehemalige Vorsitzende Andry Rajoelina gestürzt wurde, hat seinen Premierminister und das gesamte Kabinett entlassen, sagte ein Präsidentensprecher am Montag.

Harry Laurent Rahajason, der Kommunikationsdirektor des Präsidentenamtes, sagte, der Präsident werde bald einen neuen Premierminister gemäß der Verfassung ernennen, gab jedoch keine Erklärung für die Entlassungen. Die Entscheidung fällt vor dem Hintergrund anhaltender politischer Unsicherheit in der Inselnation des Indischen Ozeans.