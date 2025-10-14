Madagaskars Präsident flieht aus Angst um sein Leben aus seinem Land

HQ

Soeben haben wir die Nachricht erhalten, dass Madagaskars Präsident Andry Rajoelina nach wochenlangen Unruhen unter der Führung der Jugend und dem Überlaufen wichtiger Militäreinheiten aus dem Inselstaat geflohen ist. Die Demonstrationen, die sich an Mangelerscheinungen und Korruptionsvorwürfen entzündet hatten, eskalierten schnell zu einer breiteren Revolte gegen seine Regierung. Mehreren Quellen zufolge startete Rajoelina an Bord eines französischen Militärflugzeugs, nachdem sich Elitetruppen auf die Seite der Demonstranten in der Hauptstadt gestellt hatten. Sein Büro hat sich noch nicht zu seinem Verbleib geäußert, obwohl er in einer Sendung behauptete, er sei zu seiner eigenen Sicherheit umgezogen. Die Lage bleibt angespannt, da die Oppositionsführer eine neue Führung fordern und das Militär sein Kommando neu formiert. Was denken Sie darüber? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!