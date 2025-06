Mad Moxxi stiehlt allen die Show im Story-Trailer zu Borderlands 4

HQ

In letzter Zeit haben wir viel über Borderlands 4 gesprochen. Sei es in einer speziellen Vorschau, einem ausführlichen Interview mit Gearbox-Entwicklern, in dem die Preisgestaltung des Spiels, der Support nach der Veröffentlichung und vieles mehr besprochen werden. Jetzt können wir damit fortfahren, indem wir uns den Story-Trailer für das Spiel zuwenden, der uns die neuen Bösewichte vorstellt und sieht, wie einer Sammlung von wiederkehrenden Gesichtern, wie dem Fan-Favoriten Mad Moxxi, die Show gestohlen wird.

Der Trailer führt uns tief in Kairos hinein, um zu sehen, wie der Timekeeper ein primitives Gerät namens Bolt verwendet, um die Bevölkerung im Auge zu behalten, etwas, mit dem sich die neue Gruppe von Kammerjäger auseinandersetzen muss, nachdem sie zu Beginn des Spiels gefangen genommen wurde. Von hier aus werden wir in die Welt entlassen, um es mit Feinden und Bossen aufzunehmen und allerlei erstaunliche Beute zu sammeln, während wir auf bekannte Gesichter wie Zane, Amara und Claptrap treffen.

Natürlich dient der Trailer auch als hervorragender zusätzlicher Vorgeschmack auf die Action, indem er die neuen Helden, den Fahrzeugkämpfe, die erweiterten Bewegungen und vieles mehr zeigt. Schaut es euch unten an, alles vor Borderlands 4, das am 12. September auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheint, und auf der Switch 2 einige Zeit danach.