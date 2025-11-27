Macron wird den freiwilligen Militärdienst vorstellen

HQ

Der französische Präsident Emmanuel Macron wird am Donnerstag einen überarbeiteten freiwilligen Militärdienst ankündigen, als Teil einer umfassenderen Bemühung, Frankreichs Einsatzbereitschaft in einer unsichereren Sicherheitslandschaft zu stärken.

Die Initiative aktualisiert das untergenutzte Service National Universel und zielt darauf ab, Frankreich mit anderen europäischen Ländern wie Deutschland und Dänemark in Einklang zu bringen, die kürzlich auf einen erweiterten Freiwilligendienst umgestiegen sind.

Macron lehnt jegliche Rückkehr zur 1996 abgeschafften Pflichtwehrpflicht ab, plant aber, neue Wege für junge Menschen zu eröffnen, um neben den Streitkräften ausgebildet zu werden. Frankreich beabsichtigt, seinen Reservistenpool bis 2030 auf 100.000 zu erhöhen, gegenüber heute etwa 47.000, womit die Gesamtstreitmacht auf etwa 210.000 steigt.