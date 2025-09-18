Macron will "fotografische und wissenschaftliche Beweise" vorlegen, um zu beweisen, dass seine Frau eine Frau ist

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte Macron sich darauf vorbereiten, im Rahmen ihrer Verleumdungsklage gegen die amerikanische Kommentatorin Candace Owens persönliche Dokumente und Expertenaussagen vor einem US-Gericht einzureichen. Der Fall geht auf wiederholte Behauptungen von Owens zurück, dass Frankreichs First Lady als Mann geboren wurde, Anschuldigungen, die die Macrons als zutiefst schädlich und falsch bezeichnen. Ihr Anwaltsteam argumentiert, dass das Paar bereit ist, fotografische Aufzeichnungen und wissenschaftliche Beweise vorzulegen, um die Verschwörung zu widerlegen, und betont den Tribut, den solche Anschuldigungen sowohl von Brigitte als auch vom Präsidenten gefordert haben. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!