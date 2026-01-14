Macron warnt vor der Souveränität Grönlands: "Die Folgewirkungen wären beispiellos"

HQ

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat gewarnt, dass jede Bedrohung der Souveränität eines europäischen Verbündeten weitreichende und beispiellose Folgen haben würde, angesichts der steigenden Spannungen um Grönland.

Während einer Kabinettssitzung am Mittwoch sagte Macron, Frankreich nehme Trumps Bemerkungen über Grönland ernst. Trump hat wiederholt angedeutet, dass die Vereinigten Staaten die Kontrolle über das arktische Gebiet übernehmen sollten, das ein autonomer Teil Dänemarks ist.

Macron // Shutterstock

"Wenn die Souveränität eines europäischen Landes und Verbündeten beeinträchtigt würde, wären die Folgewirkungen beispiellos", sagte Macron laut Regierungssprecherin Maud Brogeon. Er betonte, dass Frankreich die Lage genau beobachte und "in voller Solidarität" mit Dänemark stehen werde.

Macrons Äußerungen kamen kurz nachdem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärt hatte, die Europäische Union habe eine enge Beziehung zu Grönland und die Grönländer könnten auf europäische Unterstützung zählen.

Später am Mittwoch sollen die dänischen und grönländischen Außenminister den US-Vizepräsidenten JD Vance im Weißen Haus treffen, während der diplomatische Druck nach wochenlangen scharfen Äußerungen von Trump zur Zukunft Grönlands zunimmt.