Erst vor wenigen Stunden haben wir die Nachricht erhalten, dass Macron sich der Herausforderung stellen muss, einen neuen Premierminister zu wählen. Jetzt erreichen wir die Nachricht, dass er Sébastien Lecornu ernannt hat und sich damit für einen engen Verbündeten mit konservativem Hintergrund entschieden hat, anstatt einen Kompromiss mit der Linken zu suchen. Die Entscheidung unterstreicht Macrons Absicht, seine wirtschaftsfreundlichen Reformen fortzusetzen, aber sie lässt seine Regierung von der Unterstützung der extremen Rechten abhängig und entfremdet die Sozialistische Partei. Lecornu, bisher Verteidigungsminister, hat die Aufgabe, einen Konsens über den Staatshaushalt herzustellen – eine Herausforderung, die bereits einen Vorgänger gestürzt hat. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!