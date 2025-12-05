Macron und Xi führen Gespräche in Chengdu

HQ

Der französische Präsident Emmanuel Macron verbrachte den Freitag im Südwesten Chinas mit Xi Jinping, während der chinesische Führer eine ungewöhnlich persönliche Anstrengung unternahm, einen europäischen Staatschef zu empfangen. Die beiden Staatschefs besuchten kulturelle Stätten in Chengdu, eine Geste, die Pekings Fokus auf die Aufrechterhaltung starker Beziehungen zu Frankreich in einer Zeit erneuter Handelsspannungen mit der Europäischen Union und Druck aus Washington unterstrich.

Trotz der positiven Optik hat der Besuch bisher nur begrenzte kommerzielle Ergebnisse erzielt. Der erste Tag der Gespräche in Peking führte zu einigen Kooperationsvereinbarungen zu Themen wie alternder Bevölkerung, Kernenergie und Panda-Schutz, aber ohne größere wirtschaftliche Verpflichtungen.

Unternehmen, die Macron begleiten, beobachten Fortschritte bei langfristigen Anliegen, darunter Marktzugang und ins Stocken geratener Luftfahrtgeschäfte, doch China gilt als durch getrennte Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten und der Europäischen Kommission eingeschränkt.

Peking scheint zögerlich, eine große Airbus-Bestellung zu genehmigen oder die Bedingungen für französische Lebensmittel- und Getränkeexporteure zu lockern, und Analysten weisen darauf hin, dass China vorsichtig ist, seine Position in umfassenderen Handelsstreitigkeiten, insbesondere über EU-Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge, zu schwächen. Macron hat auch keine Bewegung von Peking in Bezug auf den Krieg in der Ukraine erhalten, während China seine Unterstützung für Russland beibehält.

Die Reise folgt auf niedrige Besuche anderer europäischer Beamter und kommt vor dem Hintergrund von Anzeichen dafür, dass Peking versuchen könnte, von den Spaltungen innerhalb der EU über die China-Politik zu profitieren. Brüssel hat die Arbeit an einem wichtigen Investitionsabkommen seit 2021 eingefroren und lehnt weiterhin Vorschläge für ein neues Handelsabkommen ab.