Macron steht vor politischen Turbulenzen, weigert sich aber zurückzutreten

HQ

"Ich sorge für Kontinuität und Stabilität, und das werde ich auch weiterhin tun. Zu dienen, zu dienen und zu dienen." Dies waren die jüngsten Worte des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der am Montag die Rücktrittsforderungen seiner Gegner zurückwies und inmitten einer wachsenden politischen Krise, die seine neu gebildete Regierung in Gefahr bringt, standhaft blieb.

Zwei gegnerische Fraktionen haben nur wenige Tage nach einer Kabinettsumbildung Misstrauensanträge eingereicht und damit die Stabilität seiner Regierung in Frage gestellt. Unterdessen gab Macron seinen Rivalen die Schuld an den Unruhen und betonte sein Engagement für Kontinuität und bestand darauf, dass er bis zu seiner Amtszeit im Amt bleiben werde.

Gleichzeitig sind die Gesetzgeber in Bezug auf Rentenreformen und fiskalische Maßnahmen nach wie vor gespalten, so dass die Zukunft der Regierung ungewiss ist, während das Kabinett in Kürze einen neuen Haushalt vorlegen muss, da die politischen Bündnisse noch im Fluss sind und Macrons Entschlossenheit eine angespannte Woche in der französischen Politik signalisiert.

Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!