Macron steht bei der Wahl des neuen französischen Premierministers vor einer Herausforderung

Die Oppositionsparteien haben sich zusammengeschlossen, um den Mitte-Rechts-Ministerpräsidenten François Bayrou wegen seiner unpopulären Haushaltspläne zu stürzen. Das bedeutet natürlich, dass der französische Präsident Emmanuel Macron sich nun darauf vorbereitet, einen neuen Premierminister zu ernennen. Sein fünfter Premierminister in weniger als zwei Jahren. Der nächste Regierungschef wird mit einer tief gespaltenen Legislative und wachsendem Druck konfrontiert sein, die Staatsverschuldung bei der Verabschiedung des Haushalts für das nächste Jahr zu zügeln. Spekulationen deuten auf Zahlen sowohl aus Mitte-Links- als auch aus technokratischen Kreisen hin, obwohl es keinen formellen Zeitplan für Macrons Entscheidung gibt. Wen wird Macron Ihrer Meinung nach wählen?