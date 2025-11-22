Macron sagt, Trumps Friedensplan für die Ukraine müsse überdacht werden

HQ

Der französische Präsident Emmanuel Macron sagt, Trumps Vorschlag zur Beendigung des Krieges zwischen der Ukraine und Russland biete eine praktikable Grundlage, benötige jedoch Überarbeitungen, um Europas Rolle im Konflikt widerzuspiegeln. Beim G20-Gipfel in Südafrika stellte er fest, dass der Plan zentrale Themen wie Souveränität und Sicherheitsgarantien berühre, aber ohne europäische Beteiligung ausgearbeitet wurde.

Macron betont, dass mehrere Elemente des Vorschlags direkt unter europäische Verantwortung fallen, darunter eingefrorene russische Vermögenswerte, der Weg der Ukraine zur Europäischen Union und NATO-bezogene Verpflichtungen, und argumentiert, dass diese Bereiche nicht allein von Washington gestaltet werden können und eine breitere Konsultation unter den Verbündeten erfordern.

Macron beim G20-Gipfel in Südafrika:

"Es ist ein Friedensplan entstanden, der Ideen enthält, die sehr vertraut sind, egal ob sie geteilt wurden oder nicht. Es ist gut, weil es Frieden vorschlägt und wichtige Elemente in Fragen der Souveränität und Sicherheitsgarantien anerkennt."

"Aber es ist eine Grundlage für Arbeiten, die überarbeitet werden muss, wie wir es letzten Sommer getan haben, denn dieser Plan wurde zunächst nicht mit den Europäern ausgehandelt."

"Dennoch stellt er viele Dinge für die Europäer fest. Eingefrorene Vermögenswerte werden von Europäern gehalten. Die europäische Integration der Ukraine liegt in den Händen der Europäer."

"Zu wissen, was die NATO tut, liegt in den Händen der NATO-Mitglieder. Es gibt also viele Dinge, die nicht einfach ein amerikanischer Vorschlag sein können, sondern eine breitere Konsultation erfordern."