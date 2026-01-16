Macron sagt, Frankreich liefere nun zwei Drittel der von der Ukraine verwendeten Informationen

HQ

Emmanuel Macron hat gesagt, Frankreich liefere nun etwa zwei Drittel der von der Ukraine genutzten Geheimdienstinformationen und übernehme damit eine Rolle, die zuvor von den Vereinigten Staaten geleitet wurde. Im Gespräch mit dem französischen Militär beschrieb der Präsident eine rasche Verschiebung der Unterstützung im vergangenen Jahr.

Macron sagte, die Ukraine sei bis 2025 stark auf US-Geheimdienste angewiesen gewesen, als Washington Teile seiner Zusammenarbeit aussetzte, um Kiew zu drängen, sich mit Donald Trumps Engagement für Friedensgespräche mit Russland einzulassen. Seitdem, so argumentierte er, hätten europäische Länder versucht, die Lücke zu schließen.

Emmanuel Macron // Shutterstock

Laut Macron ist Frankreich der größte Einzelnachrichtendienstanbieter geworden, zusammen mit einer breiteren Koalition von etwa 35 Ländern, die der Ukraine nun finanzielle und militärische Unterstützung leisten. Er sagte, Europa habe auch einen Großteil der Verantwortung für die Waffenunterstützung übernommen, nachdem die USA die direkte Finanzierung und Lieferung eingestellt hatten.

Die Äußerungen stehen im Gegensatz zu jüngsten Äußerungen hochrangiger ukrainischer Beamter, die sagen, Kiew sei weiterhin kritisch auf amerikanische Geheimdienste angewiesen, insbesondere für Satellitenbilder und Raketenstartwarnungen.

Französische Verteidigungsbeamte bestätigten die Zahlen nicht, erklärten aber, Frankreich liefere erhebliche Mengen technischer Informationen und seine Unterstützung für die Ukraine sei nicht von US-Systemen abhängig.