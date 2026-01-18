Macron: "Keine Einschüchterung oder Drohungen werden uns beeinflussen, weder in der Ukraine, Grönland noch anderswo."

HQ

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat Donald Trumps Drohung, Zölle auf europäische Länder zu verhängen, die sich gegen seinen Vorstoß zur Kontrolle über Grönland wehren, scharf kritisiert und gewarnt, dass "keine Einschüchterung" die EU-Staaten zum Kurswechsel zwingen werde.

Am Samstag kündigte der Präsident der Vereinigten Staaten Pläne an, ab dem 1. Februar 10%ige Zölle auf acht europäische Länder (darunter Frankreich) zu verhängen, die im Juni auf 25 % steigen, sofern sie ihre Ablehnung einer US-Übernahme Grönlands nicht aufgeben.

Macron bezeichnete die Bedrohung als "inakzeptabel" und sagte, sie habe unter Verbündeten keinen Platz, zumal Dänemark, das Grönland regiert, sowohl EU- als auch NATO-Mitglied sei. Er betonte, dass Europas Position auf der Achtung der nationalen Souveränität und des Völkerrechts beruhe.

"Keine Einschüchterung oder Drohungen werden uns beeinflussen, weder in der Ukraine, in Grönland noch anderswo", sagte Macron und verband Europas Haltung zu Grönland mit seiner breiteren Unterstützung für die Ukraine und der Verteidigung des Völkerrechts.

Emmanuel Macron // Shutterstock

Andere europäische Staats- und Regierungschefs schlossen sich Macrons Warnung an. Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson sagte, die EU werde nicht "erpresst" werden und betonte, dass nur Dänemark und Grönland über die Zukunft der Insel entscheiden könnten. Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Store fügte hinzu, dass "Bedrohungen unter Verbündeten keinen Platz haben".

In einer gemeinsamen Erklärung warnten die EU-Staats- und Regierungschefs, dass Zölle die transatlantischen Beziehungen schädigen und das Risiko eingehen würden, eine "gefährliche Abwärtsspirale" auszulösen. Sie sagten, Europa werde vereint bleiben und sich der Verteidigung seiner Souveränität verpflichten, während der Dialog mit Washington offen bleibt.

Trumps Schritt scheint die EU beflügelt zu haben, die zuvor versucht hatte, Konfrontationen zu vermeiden. EU-Botschafter sollen sich zu Notfallgesprächen treffen, und hochrangige Mitglieder des Europäischen Parlaments haben gewarnt, dass sie die Ratifizierung eines bevorstehenden EU-US-Handelsabkommens als Reaktion auf die Zolldrohung aussetzen könnten...