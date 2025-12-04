Macron fordert Xi auf, den Krieg in der Ukraine zu beenden

HQ

Der französische Präsident Emmanuel Macron trifft am Donnerstag in Peking den chinesischen Führer Xi Jinping und drängt auf eine stärkere Zusammenarbeit in Geopolitik, Handel und Umweltfragen, während Europa China um Hilfe bei der Beendigung des Krieges in der Ukraine bittet.

Macron kam mit einer großen Wirtschaftsdelegation zu seinem vierten Staatsbesuch in China, mit dem Ziel, neue Handelsabkommen abzuschließen und sein außenpolitisches Profil vor der Präsidentschaftswahl 2027 wieder aufzubauen. China hingegen möchte die Spannungen mit der EU wegen ihrer subventionierten Elektrofahrzeugindustrie entschärfen und sich angesichts des wachsenden Drucks durch US-Zölle als stabiler Handelspartner präsentieren.

Der französische Staatschef forderte Peking auf, die globale Stabilität zu unterstützen und den Handel mit Europa neu auszubalancieren. Größere Ankündigungen bleiben jedoch unwahrscheinlich. Es wird nicht erwartet, dass China eine lang erwartete Bestellung von 500 Jets Airbus genehmigt oder die Preisanforderungen für französischen Cognac anhebt, da beides als Druckmittel in laufenden Handelsgesprächen mit Washington und Brüssel genutzt wird. Es wird auch nicht erwartet, dass Peking die Zölle auf EU-Schweinefleisch lockert, was den Druck auf den Block erhöht, nachdem er im vergangenen Jahr Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge unterstützt hat.

Xi gewährte am Freitag eine warme diplomatische Behandlung, indem er Macron zu einem Besuch in Sichuan begleitete, doch politische Grenzen prägen weiterhin die Partnerschaft. Trotz des Signals von Interesse an Friedensbemühungen hat China kürzlich Russland seine Unterstützung zugesichert. Die EU hat diese Woche auch neue wirtschaftlich-sicherheitspolitische Maßnahmen eingeführt, um die Abhängigkeit von Peking zu verringern.

Beide Seiten unterzeichneten ein Paket von 12 Kooperationsvereinbarungen, die Investitionen, Kernenergie, alternde Populationen und Pandaschutz abdecken. China kündigte außerdem 100 Millionen Dollar an Hilfe für den palästinensischen Wiederaufbau an, weit unter dem früheren EU-Versprechen.

Führungskräfte von Airbus, BNP Paribas, Schneider Electric und Alstom nahmen an dem Besuch teil, was die wirtschaftlichen Interessen für Frankreich unterstrich. China ist Frankreichs siebtgrößter Handelspartner, wobei der bilaterale Handel ein anhaltendes Ungleichgewicht zeigt. Die französischen Exporte, von Kosmetik über Flugzeugteile bis hin zu Spirituosen, belaufen sich auf etwa 35 Milliarden Dollar pro Jahr, während die Importe aus China 45 Milliarden Dollar erreichen, dominiert von kostengünstigen Paketen, die direkt an EU-Verbraucher geliefert werden.