Macron fordert Europa auf, als Weltmacht zu handeln: "Heute steht Europa vor einer enormen Herausforderung"

HQ

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat Europa aufgefordert, sich wie eine echte Weltmacht zu verhalten, und warnt, dass der Kontinent vor einem entscheidenden Moment steht. "Heute steht Europa vor einer enormen Herausforderung, in einer Welt voller Unordnung", sagte er und argumentierte, dass die EU ihre Rolle angesichts des zunehmenden Drucks von China, Russland und den zunehmend unberechenbaren Vereinigten Staaten überdenken müsse.

Im Gespräch mit einer Gruppe europäischer Zeitungen (über die BBC) stellte Macron die Debatte klar dar. "Sind wir bereit, eine Macht zu werden?fragte er und verwies auf Wirtschaft, Verteidigung, Sicherheit und demokratische Widerstandsfähigkeit als Schlüsselkriterien. In einer anderen Zeit, fügte er hinzu, hätte Europa sich vielleicht entschieden, "unsere Mehrheit anzunehmen", aber er schlug vor, dass Zögern keine Option mehr sei.

Emmanuel Macron // Shutterstock

Macron setzte sich erneut für eine EU-weite gemeinsame Kreditaufnahme zur Finanzierung langfristiger Investitionen ein. "Es ist an der Zeit, eine gemeinsame Schuldenkapazität zu starten, um unsere zukünftigen Ausgaben, Euroanleihen für die Zukunft, zu finanzieren", sagte er und forderte "große europäische Programme" zur Unterstützung von Industrie, Verteidigung, sauberer Energie und künstlicher Intelligenz. Er erkannte Frankreichs eigene wirtschaftliche Schwächen an und räumte ein, dass das Land "nie ein ausgewogenes Modell hatte", bestand jedoch darauf, dass die globalen Märkte zunehmend nach Alternativen zum US-Dollar suchen.

In der Geopolitik warnte Macron die Europäer, ihre Wachsamkeit nicht zu senken, selbst wenn die Spannungen scheinbar nachlassen. In Bezug auf jüngste Spannungen mit Washington sagte er, es gebe eine Tendenz, sich zu entspannen, sobald eine Krise nachlässt, fügte aber hinzu: "Glaub es keine Sekunde." Laut Macron mag Europa "auf uns allein gestellt" sein, aber mit 450 Millionen Menschen wäre es "die Erfüllung des europäischen Abenteuers", eine Macht zu werden.