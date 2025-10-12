Macron ernennt Lescure erneut zum Finanzminister

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass der französische Präsident Emmanuel Macron Roland Lescure an die Spitze des französischen Finanzministeriums zurückgeholt hat, um seine Regierung in einer Zeit der fiskalischen Unsicherheit zu stabilisieren. Die Entscheidung folgt auf den Zusammenbruch des vorherigen Kabinetts von Premierminister Sébastien Lecornu nach weniger als einem Tag im Amt. Gestern hat Macron Lecornu erneut zum Premierminister ernannt. Heute hat Macron Lescure erneut zum Finanzminister ernannt. Er ist für seine Loyalität zu Macron bekannt und steht nun vor der Herausforderung, sich in einem zersplitterten Parlament zurechtzufinden und gleichzeitig den Haushaltsplan der Regierung für 2026 zu gestalten. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!