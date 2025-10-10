Macron ernennt Lecornu erneut zum Premierminister

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass der französische Präsident Emmanuel Macron Sebastien Lecornu erneut zum Premierminister ernannt und ihn mit der dringenden Aufgabe betraut hat, die Nation durch ein gespaltenes Parlament zu führen, um den Haushalt für das nächste Jahr zu sichern. "Ich übernehme (aus Pflicht) den Auftrag, den mir der Präsident der Republik anvertraut hat, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um Frankreich bis Ende des Jahres mit einem Haushalt auszustatten und die täglichen Probleme unserer Mitbürger anzugehen", Lecornu schrieb über X: "Wir müssen dieser politischen Krise, die das französische Volk verärgert, und dieser Instabilität, die dem Image Frankreichs und seinen Interessen schadet, ein Ende setzen." Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!