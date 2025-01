Macht uns KI schlauer oder nur fauler?

HQ

Wissenschaftler ziehen die Augenbrauen hoch, wenn es darum geht, wie sehr wir bei alltäglichen Aufgaben auf KI angewiesen sind, und die Nachrichten sind nicht nur gut. Eine neue Studie untersuchte die Gehirne von 666 Menschen unterschiedlichen Alters und Bildungsniveaus und zeigte, dass KI zwar Zeit und Energie spart, aber das kritische Denken beeinträchtigen könnte. Die Studie fand einen direkten Zusammenhang zwischen der Nutzung von KI und kognitiver Auslagerung – ein schicker Begriff für die Auslagerung geistiger Anstrengung an Gadgets. Gebildetere Teilnehmer waren besser darin, die Vorschläge der KI zu überprüfen, aber alle Nutzer gaben zu, dass sie befürchteten, ihren mentalen Vorteil zu verlieren. Die Daten lügen nicht: Mehr Vertrauen in KI bedeutet weniger unabhängige Problemlösung. Stumpft unsere Liebesaffäre mit KI also still und leise unser schärfstes Werkzeug – unser Gehirn? Was ist Ihre Meinung?

Entwickeln wir uns mit KI weiter oder entwickeln wir uns deswegen?

