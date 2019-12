Macht euch bereit für unsere neue Videoserie 'Countdown to Christmas'

Unser Redaktionsteam wünscht euch einen schönen ersten Advent, denn wir bei Gamereactor genießen die Zeit der Winter-Feierlichkeiten natürlich ebenfalls sehr. In diesem Jahr bringen wir euch vom 1. Dezember bis Weihnachten jeden Tag eine Folge unserer neuen Videoserie "Countdown to Christmas". Darin sprechen wir zwar vor allem über tagesaktuelle Nachrichten und Themen, gleichzeitig wird es jedoch auch über unsere Lieblingsspiele, allgemeinen Gaming-Talk und unsere Spiele des Jahres, sowie des Jahrzehnts gehen (irre, wie schnell die Zeit vergeht). Die Serie wird in Form eines Videocasts zu euch kommen und durch die tatkräftige Unterstützung verschiedener Gamereactor-Redakteure entstehen. Wie bei einem Adventskalender müsst ihr nur jeden Tag bei uns vorbeischauen, um die neueste Episode zu finden. Wir können aber nicht garantieren, dass sie auch immer gleich morgens für euch verfügbar ist...