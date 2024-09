Machst du ein neues Final Fantasy oder etwas völlig Neues? Yoshi-P öffnet sich

HQ

Da die Veröffentlichung von Final Fantasy XIV: Dawntrail bereits in den Büchern steht, fragt man sich, wohin sich das Creative Studio 3-MMO von Square Enix als nächstes entwickeln wird, und Regisseur Naoki Yoshida hat einige Antworten. Während der letzten Gamescom beantwortete er viele davon vor den Mikrofonen von Gamereactor, in einem Interview, das ihr euch unten in voller Länge ansehen könnt. Er deutet unter anderem an, dass wir bald etwas von "Nintendo-Konsolen"-Veröffentlichungen hören könnten.

Aber was kommt darüber hinaus? Obwohl wir wissen, dass die Zukunft von FF XIV für viele Jahre gesichert ist, ist es unvermeidlich, dass Yoshi-P ein Projekt leitet, wie er es in FF XVI als Produzent getan hat.

Was würdest du bevorzugen, ein neues nummeriertes Final Fantasy-Spiel oder eine völlig neue IP zu machen?

Yoshida, weit davon entfernt, der Frage auszuweichen, antwortete wie folgt: "Ich denke, in erster Linie hängt es davon ab, was das Unternehmen erwartet Aber wenn ich zurückblicke, habe ich an Final Fantasy XIV und XVI gearbeitet Und so haben wir in Creative Studio 3 eine Menge Wissen, das wir angesammelt haben Und ich denke, wir können viel daraus machen Also, wenn wir eine der von Ihnen erwähnten Optionen wählen könnten Dann denke ich Es wäre toll, dieses Wissen zu nutzen und vielleicht etwas Neues zu schaffen."

Wir hoffen zwar, Naoki Yoshida auch in Zukunft in den Credits zukünftiger Final Fantasy-Veröffentlichungen zu sehen, aber wir wären noch glücklicher zu sehen, was er und sein Team mit einer hypothetischen "Yoshi-IP" anstellen können.