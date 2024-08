MachineGames "hat seinen eigenen goldenen Pfad verlassen", indem es Open-World-Gebiete in Indiana Jones and the Great Circle

HQ

Letzten Dienstag hatten wir während der Opening Night Live auf der Gamescom die Gelegenheit, einen kleinen Blick hinter die Kulissen von Indiana Jones and the Great Circle zu werfen, mit einem neuen Trailer, der von dem Schauspieler Troy Baker gesprochen wird, der die Figur spielen wird, die Harrison Ford ins Kino gebracht hat. Vor dem Start des deutschen Gaming-Events saßen wir bei einer Präsentation hinter verschlossenen Türen mit den MachineGames-Kreativen, von der wir einige Eindrücke bekamen, die ihr hier auch nachlesen könnt.

Aber das reichte nicht aus, um unsere Neugier auf den Titel zu befriedigen. Also sind wir nach Köln gereist, um an der Gamescom teilzunehmen und die Direktoren des Spiels, und Jens Andersson, über die Geheimnisse zu interviewen, die Indiana Jones and the Great Circle immer noch in sich birgt.

Neben dem Kennenlernen des Scanprozesses des jungen Indiana Jones oder der Dauer des Abenteuers haben wir uns entschlossen, direkt zu fragen, was die größte Herausforderung bei der Entwicklung des Spiels war und was auch die Arbeitsweise im Studio verändert hat: Die "Nichtlinearität".

"Ja, absolut. Es war eine der größten Herausforderungen für uns als Team", sagt Torvenius. "Wir haben eine lange Geschichte in der Entwicklung von ziemlich linearen First-Person-Spielen. Also haben wir für Indiana Jones and the Great Circle versucht, das zu verschieben, um sicherzustellen, dass wir eine Mischung aus offeneren Bereichen mit linearen Abschnitten dazwischen haben, und diese Balance zu finden, war natürlich eine lustige Herausforderung, aber eine zeitaufwändige Herausforderung, weil wir den Spieler in Bezug auf die Erkundung ermutigen wollen, wirklich Teil seines eigenen Abenteuers innerhalb des Spiels zu sein, um seine Erfahrung zu sammeln das Spiel.

"Aber gleichzeitig haben wir Abschnitte, in denen wir dem Spieler eine straffere Erzählung geben wollen, und das ist meistens in den lineareren Abschnitten der Fall. Es geht also darum, die Balance zu finden zwischen der Frage, wo wir die Filmsequenzen und die Erzählung straffer gestalten können, im Vergleich zu der Frage, wo wir das Spiel öffnen können, damit der Spieler den Goldenen Pfad verlässt, ein bisschen mehr in die Welt eintaucht und sein eigenes Abenteuer im Grunde innerhalb des Spiels aufbaut."

Obwohl wir noch keine Gelegenheit hatten, diese Wendung des üblichen MachineGames-Designs mit Indiana Jones and the Great Circle zu erkunden, hoffen wir, dass wir es sehr bald tun werden, denn das Spiel erscheint am 9. Dezember für PC und Xbox Series X/S und im nächsten Frühjahr für PS5.