MachineGames erklärt, wie sie Harrison Ford in den jungen Indiana Jones verwandelt haben: "Wir konnten nicht in der Zeit zurückreisen"

Wir haben schon einmal einen gealterten Harrison Ford gesehen, und zwar vor kurzem als Teil von Indiana Jones and the Dial of Destiny. Aber wir werden den Schauspieler bald wieder jünger als je zuvor sehen, wenn Indiana Jones and the Great Circle auf PC und Xbox Series-Konsolen debütiert.

Wenn Sie sich fragen, wie Entwickler MachineGames das De-Aging von Ford für das Spiel angegangen ist, dann war dies eine Frage, die dem schwedischen Team während einer kürzlichen Fragerunde nach einer Präsentation des Titels direkt gestellt wurde.

"Nein, das ist nicht das, was passiert ist, als wir unsere Version kreiert haben", sagt Kreativdirektor Axel Torvenius. "Für den Großteil der Hauptdarsteller haben wir sie im Grunde genommen scannen lassen. Aber wir hatten keine Gelegenheit, in die Vergangenheit zu reisen und einen jungen Harrison Ford zu scannen. Was wir stattdessen getan haben, ist durch viel harte Arbeit und Recherche, indem wir uns viel altes Material aus den Filmen angesehen haben, aber auch das, was ich gerade kurz erwähnt habe, Zugang zu Turnaround-Fotoserien erhalten haben, die auch aus der Zeit in den 80er Jahren stammen. Denn uns war es wichtig, sicherzustellen, dass wir Indiana Jones darstellen und gefangen nehmen, Harrison Ford, damals kurz nach Jäger [des verlorenen Schatzes]. Es ist also eine Arbeit, die hier bei MachineGames entwickelt wurde."

Das könnte dazu führen, dass du dich fragst, wie eng MachineGames, Disney und Lucasfilm Games bei der Produktion des Titels zusammengearbeitet haben. Torvenius sprach auch ein wenig darüber und fügte hinzu:

"Ich meine, wir haben während der gesamten Produktion regelmäßige Meetings mit ihnen. Wir hatten Glück und zum Glück hatten wir Zugang zum Archiv von Lucasfilm. Wir konnten extrem coole Assets, Fotos und Behind-the-Scenes-Sachen aus den Originalfilmen sehen, die normale Menschen, die nicht an einem Spiel wie diesem arbeiten, jemals sehen könnten. Als Fans der Franchise ist das auch sehr cool zu sehen. Und das war eine großartige Ressource für uns, um mehr hinter das zu sehen, was auf der Kinoleinwand für diese alten Klassiker gezeigt wird. Also ja, es war eine großartige Ressource."

