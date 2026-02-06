MachineGames bestätigt, dass sie mit Wolfenstein noch nicht fertig sind

HQ

MachineGames, der Entwickler des Wolfenstein-Reboots, war in letzter Zeit damit beschäftigt, Indiana Jones' Abenteuer auf unsere Konsolen und PCs in Indiana Jones and the Great Circle zu bringen. Während viele Leute Indys neuestes Gaming-Projekt mochten, gibt es Fans, die MachineGames auf Wolfenstein so schnell wie möglich wiedersehen wollen.

Im Gespräch mit GamesIndustry.biz wurde Studiodirektor Jerk Gustafsson nach den Chancen gefragt, Wolfenstein III in naher Zukunft zu sehen. "Unsere Absicht war immer, nach Wolfenstein zurückzukehren. Wir wollten die Trilogie beenden", sagte er. "Und wenn wir das tun, möchte ich dazu nichts sagen. Es kann jetzt sein, es kann später sein, aber wir sind noch nicht fertig damit. Das kann ich sagen."

Darüber hinaus sorgt sich Gustafsson über die Zukunft nicht nur von MachineGames, sondern der gesamten AAA-Branche, um die Vermarktbarkeit dieser riesigen Spiele. "Ich hoffe immer noch, dass es weiterhin einen Markt für die Art von Spielen geben wird, die wir machen, denn offensichtlich lieben wir es, sie zu machen. Und ehrlich gesagt sehe ich sie auch weniger, besonders wenn es um das geht, was wir AAA nennen."

Dennoch, da einige Spieler älter werden und täglich mehr Menschen mit Spielen in Berührung kommen, hofft Gustafsson, dass es bald eine Zeit in der Nähe seines Ruhestands geben wird, in der die Nutzerbasis größer ist als je zuvor. Ein schönes Maß an Optimismus in einer Zeit, in der die Branche etwas düster wirkt.