MachineGames arbeitet an Indiana Jones und einem "unangekündigten Projekt"

Im Januar 2021 wurde bekannt, dass der schwedische Entwickler MachineGames an einem Indiana Jones-Titel arbeitet, ein Projekt, über das wir sehr wenig wissen, da es noch nicht gezeigt wurde. Es gab jedoch Gerüchte, dass MachineGames auch ein neues Wolfenstein-Abenteuer entwickelt.

Es war ungewiss, ob das Studio groß genug war, um zwei AAA-Titel gleichzeitig zu entwickeln, aber es scheint, dass dies tatsächlich der Fall sein könnte. Wie der sehr zuverlässige Insider Klobrille bemerkte, ist UI/UX Designerin Melissa Petrucci kürzlich von MachineGames zu einem anderen schwedischen Entwickler, Embark Studios (ARC Raiders), gewechselt. Sie hat daher ihr LinkedIn-Profil aktualisiert und hinzugefügt, dass sie "an dem kommenden Indiana Jones-Spiel und einem anderen unangekündigten Projekt gearbeitet hat", während sie bei der ehemaligen Firma war.

Das "weitere unangekündigte Projekt" könnte so ziemlich alles sein, aber wir denken, dass ein neuer Wolfenstein eine ziemlich gute Wette ist. Was glaubst du, was es ist?