MachineGames "arbeitet an einigen ziemlich coolen Dingen" Es scheint, als ob der Entwickler von Indiana Jones and the Great Circle mehrere bevorstehende Projekte in der Pipeline hat.

HQ Die letzte große Veröffentlichung des letzten Jahres war der Blockbuster des schwedischen Entwicklers MachineGames Indiana Jones and the Great Circle, der ein großer Erfolg zu sein scheint, der von Spielern und Medien gleichermaßen geschätzt wurde. Aber jetzt, da es gestartet ist, scheint das Studio bereit zu sein, sich neuen Projekten zuzuwenden. Über Bluesky stellt Timur222 fest, dass Nicole Åkerlid, Associate HR Generalist bei MachineGames, über ihr LinkedIn verrät, dass das Studio "hier nach der Veröffentlichung von Indiana Jones and the Great Circle hier im Dezember an einigen ziemlich coolen Dingen arbeitet". Sie schreibt auch, dass MachineGames "derzeit mehrere offene Positionen hat, die von mehreren Lead-Positionen, Künstlern, Programmierern, Animatoren und so weiter reichen" - aber es gibt keine konkreten Hinweise darauf, woran sie arbeiten. Allerdings gab es lange Gerüchte, dass das Studio einen neuen Wolfenstein vorbereitet, und es wurde auch über ein mögliches Quake-Reboot gesprochen. Darüber hinaus ist es wahrscheinlich, dass sie neue Inhalte für Indiana Jones und vielleicht eine Fortsetzung planen. Was hoffst du, dass MachineGames als nächstes tun wird?