Machine Gun Kelly denkt, dass er Link in The Legend of Zelda Movie spielen sollte

Da ein Live-Action-Film von The Legend of Zelda offiziell in Arbeit ist, wurde der Euphoria-Star von Fans für eine der Hauptrollen gecastet.

The Legend of Zelda bekommt einen Live-Action-Film

am 7. November 2023 um 23:41 NEWS. Von Eirik Hyldbakk Furu

Wes Ball (The Maze Runner und Kingdom of the Planet of the Apes) wird Regie führen, während Nintendo sich mit Sony zusammentut.