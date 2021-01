Machine Games verantwortlich für Indiana-Jones-Spiel

Bethesda enthüllte am Abend ein neues Spiel, das auf dem legendären Abenteurer und Archäologen Indiana Jones basiert. Die Leute des schwedischen Entwicklerstudios Machine Games arbeiten an diesem Projekt, das eine eigenständige Geschichte erhalten wird. Todd Howard (Produzent und Game Director von The Elder Scrolls und Fallout) wird die Wolfenstein-Leute als leitender Produzent überblicken, die Entwicklung selbst soll in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games stattfinden.

Mutterfirma Bethesda schreibt auf ihren sozialen Kanälen, dass es noch eine Weile dauern wird, ehe neue Informationen zum noch namenlosen Spiel enthüllt werden. Was derweil mit der Wolfenstein-Serie geschieht, ist ungewiss. Da Bethesda und somit auch Machine Head kurz vor der vollständigen Übernahme von Microsoft stehen, gehen wir davon aus, dass dieser Titel in erster Linie für PC und Xbox-Konsolen veröffentlicht wird. Wenn ihr ein Handy besitzt, dürftet ihr das Game irgendwann wahrscheinlich auch auf Android und iOS streamen können (via xCloud).

