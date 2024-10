Machine Games: "Indiana Jones läuft mit 60 FPS auf Xbox Series X und Xbox Series S"

HQ

Erst vor ein paar Stunden hatten wir endlich die Gelegenheit, euch mehr über unsere Eindrücke von Indiana Jones and the Great Circle zu erzählen, nachdem wir es kürzlich auf einer Microsoft-Veranstaltung ausprobieren durften. Was wir davon halten, lest ihr in unserer umfangreichen Vorschau.

Windows Central hatte bei gleicher Gelegenheit die Gelegenheit, die Entwickler zu interviewen, und Creative Director Axel Torvenius wurde gefragt, wie das Spiel sowohl auf der Xbox Series S als auch auf dem leistungsstärkeren X-Modell läuft. Er antwortete freundlich, dass wir bei beiden mit 60 Bildern pro Sekunde rechnen können:

"Aber was ich Ihnen sagen kann, ist, dass das Ziel darin besteht, dass das Spiel auf Xbox Series X und Xbox Series S mit 60 FPS läuft und dass es weder bei der Grafik noch beim Produkterlebnis beeinträchtigt werden sollte. Es sollte sich zusammenhängend anfühlen und bei 60 auf beiden reibungslos laufen."

Wir wussten bereits, dass es 60 FPS für die Xbox Series X unterstützen würde, aber es erneut bestätigt zu bekommen und eine Bestätigung zu bekommen, dass es auch die Series S enthält, ist ziemlich großartig. Und auch so ziemlich das, was wir uns erhofft hatten, oder?