Machen Sie sich bereit für einen sehr britischen Western mit Samurai in Tornado

Lionsgate ist eine Produktionsfirma, die immer große Ideen hat, egal wie verrückt sie sind oder nicht. Und zu den Produktionen, die immer zwischen zurückhaltenden Kinokassen und Mega-Erfolg schwanken, gesellt sich bald der Western-Film des Schotten John Maclean, Tornado.

Unter der Leitung von Tim Roth und mit Takehiro Hira, Kōki, Jack Lowden, Douglas Russell, Rory McCann und Jamie Michie spielt die Geschichte auf dem englischen Land um 1790. In der offiziellen Synopsis heißt es, dass "Tornado, eine entschlossene junge Japanerin, sich in einer gefährlichen Situation befindet, als sie und das reisende Samurai-Puppenspiel ihres Vaters sich mit einer Bande skrupelloser Krimineller kreuzen, die von Sugarman und seinem ehrgeizigen Sohn Little Sugar angeführt werden. In dem Versuch, sich ein neues Leben aufzubauen, ergreift Tornado die Gelegenheit, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und das Gold seines letzten Raubüberfalls zu stehlen. Da sein Vater von der Bande ermordet wurde und sein Leben in großer Gefahr ist, kämpftTornado gegen die Zeit, um einem gewaltsamen Ende zu entgehen und den Tod seines Vaters zu rächen."

Der Film hat noch kein Veröffentlichungsdatum, aber Sie können sich den ersten Trailer unten ansehen.