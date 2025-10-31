Machen Sie sich bereit für ein fantastisches Weihnachtsfest mit Hunden mit Paw Patrol Rescue Wheels: Championship

HQ

Die jüngsten Familienmitglieder interessieren sich zunehmend für Videospiele, und es gibt wenig, was Eltern dagegen tun können. Vielmehr wollen wir sie umarmen und ihnen beibringen, diese Unterhaltung so zu genießen, wie wir es selbst mögen. In diesem Jahr gibt es viele neue Optionen für Rennspiele, mit Mario Kart World, Sonic Racing: Crossworlds und Disney Speedstorm an der Spitze der Startaufstellung, aber heute tritt ein neuer Anwärter in das Rennen ein, um nächstes Weihnachten der König des Rennsports zu werden.

Paw Patrol Rescue Wheels: Championship erscheint heute für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox One, Xbox Series X/S und PC und bietet spannende und stilvolle Rennen an der Seite der berühmten Welpen und eine Reihe neuer Charaktere, die noch nie zuvor wie in anderen Titeln der Reihe gespielt werden konnten, darunter Roxi, Boomer und der Bösewicht und Antagonist der Welpen Bürgermeister Humdinger höchstpersönlich.

Paw Patrol Rescue Wheels: Championship bietet 12 verschiedene Strecken und drei verschiedene Stages, in denen die Charaktere Tricks und Stunts in der Luft ausführen, um Boosts zu erhalten und neue Moves freizuschalten, während sie gleichzeitig Goodies für die Welpen und Power-Ups sammeln, um schneller zu sein. All dies ist jedoch auf Zugänglichkeit ausgelegt und Outright Games, die Schöpfer des Spiels, haben an sehr intuitive Steuerung gedacht, die für Kinder ab drei Jahren entwickelt wurde, so dass es ideal ist, ein paar Rennen mit den Kleinen und mit der Familie zu veranstalten, dank seines kooperativen Modus.

"Wir freuen uns sehr, Paw Patrol Rescue Wheels: Champions Familien auf der ganzen Welt zugänglich zu machen", sagte Stephanie Malham, CEO von Outright Games. "Die Hinzufügung beliebter Charaktere wie Roxi, Boomer und Bürgermeister Humdinger, zusammen mit unseren zugänglichen und dennoch aufregenden Rennmechaniken, sorgt für ein unterhaltsames Spielerlebnis für Paw Patrol-Fans jeden Alters."

Was denkst du, bist du bereit, mit den Charakteren in Paw Patrol Rescue Wheels: Championship durch die Abenteuerbucht zu rasen?