Machen Sie sich bereit für die Hochdruckwäsche Zurück in die Zukunft

PowerWash Simulator ist kein Unbekannter für coole Kollaborationen und jetzt ist es Zeit für eine weitere, denn Futurlab hat gerade bekannt gegeben, dass wir Back to the Future machen werden. Es wurde noch nicht verraten, was wir aufräumen werden, aber der erste Teaser-Trailer zeigt das Holomax-Theater von Back to the Future 2, und das Promo-Bild unten zeigt einen sehr schmutzigen DeLorean, der nur um eine schaumige Reinigung bettelt.

PowerWash Simulator ist für PC, PlayStation, Switch und Xbox erhältlich - und das Back to the Future Special Pack erscheint am 16. November.