Machen Sie sich bereit für den neuen DLC von Avatar: Frontiers of Pandora mit einer kostenlosen Testversion

Der Avatar: Frontiers of Pandora von Swedish Massive Entertainment war eine der angenehmsten Überraschungen des letzten Jahres, und jetzt wurde der erste Story-DLC Skybreaker veröffentlicht. In Verbindung damit scheint Ubisoft sein Bestes zu tun, um mehr Spieler anzulocken, und bietet jetzt eine kostenlose Phase an, um das Basisspiel zu testen. Es gibt jedoch ein paar Vorbehalte.

Das Angebot gilt nur für Konsolenspieler, ihr könnt nur fünf Stunden lang spielen (oder bis ihr den Heimatbaum in der Quest "Der Aranahe-Clan" erreicht), es gilt nicht für den Koop-Modus, ihr müsst mit dem Ubisoft-Server verbunden sein und habt bis zum 28. Juli Zeit.

Aber wenn Sie ein Solo-Konsolenspieler sind und in den nächsten Wochen fünf Stunden Zeit haben, ist dieses Angebot vielleicht das Richtige für Sie? Das Basisspiel ist jetzt 50% günstiger und Ihre Spielzeit wird gespeichert und übertragen, wenn Sie das Spiel nach dem Testzeitraum kaufen möchten. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Ubisoft.