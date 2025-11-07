Machen Sie mit bei der Jagd nach Predator: Badlands mit diesem exklusiven Clip aus dem Film

HQ

Gestern, am 7. November, kam Dan Trachtenbergs neuer Predator-Universum-Film Predator: Badlands weltweit in die Kinos, ein Film, der erneut von der klassischen Horrorformel des in den 80er Jahren begonnenen Franchise abweicht, mit einem leichteren Ton und einem Yautja-Protagonisten, der zumindest diesmal der "Gute" ist, zusammen mit Elle Fannings Weyland-Yutani-Androide Thia.

Wir haben es hier bei Gamereactor bereits gesehen, und unser Kollege Javier hat eine ausgezeichnete Rezension vorbereitet, um über den leichteren, unbeschwerteren Ton von Badlands zu sprechen. Hier gibt es jedoch viel Platz für einige spannende Actionszenen, und Disney wollte erneut mit Gamereactor zusammenarbeiten, indem es eine exklusive Szene mit Ihnen teilt, damit Sie selbst entscheiden können, ob dieser Film Ihre Zeit und Ihr Geld im Kino wert ist.

In dem Clip sehen wir, wie der Predator-Protagonist Dek versucht, auf dem unwirtlichen Planeten Genna zu überleben, wo dich sogar Pflanzen in einer Sekunde töten können und wo die ultimative Beute gefunden wird, die gefährlichste Bestie des Universums.

Verpassen Sie nicht die Vorschau, die wir Ihnen unten nur für Gamereactor-Leser bringen.

HQ

Und jetzt, wo Sie es gesehen haben... Werden Sie dieses Wochenende Predator: Badlands im Kino sehen?

Predator: Badlands Screenshots Galerie