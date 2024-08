Machen Sie es sich in Floatopia gemütlich

Über und zwischen flauschigen Wolken treibend, scheinen die Inseln von Floatopia ein Leckerbissen für Fans von gemütlichen Spielen wie der Animal Crossing -Franchise zu sein.

In einem Trailer auf der Gamescom zeigte der entspannende Inselbauer Landschaftsgestaltung, Chibi-ähnliche Charaktere und eine enorme Menge an Personalisierung in Bezug auf Mode, Innen- und Außenbereiche, alles mit einer extrem niedlichen Atmosphäre.

Eine Welt am Sternenhimmel erwartet Sie, also versammeln Sie ein paar Freunde zum Spielen, wenn Floatopia im Jahr 2025 auf Nintendo Switch, PC, Xbox und Playstation erscheint.