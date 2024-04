Machen Sie einen Ausflug in The Traveler im neuen Destiny 2: The Final Shape Trailer

HQ

Destiny 2 geht bald zu Ende. Brunnen... Nicht wirklich. Das Light and Darkness Saga findet seinen Abschluss mit der bevorstehenden Erweiterung The Final Shape, die am 4. Juni 2024 für PC und Konsolen erscheinen soll.

Mit der letzten Erweiterung für Bungies geliebten Shooter auf dem Weg ist ein neuer Trailer erschienen, in dem wir einen besseren und tieferen Blick auf The Pale Heart Ort werfen, der sich in The Traveler selbst befindet, der, nach den Worten von Nathan Fillons zurückkehrendem Cayde-6 zu urteilen, ein Ort zu sein scheint, an dem dauerhaft besiegte Guardians sich aufhalten und ewig existieren können.

Seht euch unten den neuen Trailer zur Erweiterung an und lasst uns wissen, was ihr von The Pale Heart haltet und wie genau Cayde-6 aus der Vergessenheit zurückgekehrt ist.