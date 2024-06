Machen Sie eine Reise mit Disneys neuer Attraktion "Die Prinzessin und der Frosch"

HQ

Eine Reise nach Disney World ist nicht immer die einfachste Sache, sowohl finanziell als auch logistisch zu organisieren, weshalb dieses neueste Video von Walt Disney World zweifellos für viele interessant ist.

Später in diesem Monat, am 28. Juni, wird die Tiana's Bayou Adventure -Attraktion um Walt Disney World eröffnet und die ehemals beliebte Splash Mountain -Attraktion ersetzen. Die Attraktion basiert auf The Princess and the Frog und nimmt die Fahrgäste mit auf eine "Reise durch einen schimmernden Bayou, während sie sich auf eine temperamentvolle Feier während der Mardi Gras-Saison vorbereiten".

Uns wurde gesagt, dass die Attraktion bekannte Gesichter wie Prinzessin Tiana und den Jazz-liebenden Alligator Louis enthalten wird, und da die Attraktion bald eröffnet wird und später in diesem Jahr in Disneyland zu sehen ist, wurde ein neues Video veröffentlicht, das es den Fans ermöglicht, die Attraktion aus der Ich-Perspektive zu sehen.

Werden Sie einen Ausflug nach Disney World unternehmen, um mit der Attraktion zu fahren?