Machen Sie eine Reise in den Kosmos mit dem neuesten Blick auf Pixars Elio

HQ

Wir haben tatsächlich ziemlich lange auf die nächste animierte Arbeit von Pixar gewartet, da das entzückende Elio bis zu diesem Zeitpunkt einige Male verschoben wurde. Es sieht jedoch so aus, als würde der Film bald in die Kinos kommen, denn ein neuer Trailer ist aufgetaucht, der den geplanten Premierentermin am 20. Juni bestätigt und uns einen weiteren Einblick in dieses kosmische Abenteuer gibt.

Elio dreht sich um einen Jungen, dessen größter Wunsch es ist, von Außerirdischen entführt zu werden. Eines schicksalhaften Datums geht dieser Wunsch tatsächlich in Erfüllung, und der junge Elio reist zusammen mit seinem neuen Freund, dem ungewöhnlichen Glordon, Millionen von Meilen um das Universum.

Da Elio diesen Sommer erscheint, könnt ihr euch unten den neuesten Trailer zum Film ansehen, sowie die vollständige Zusammenfassung. Der Film wird von einigen großen Namen wie Zoe Saldana und Jameela Jamil inszeniert und von Madeline Sharafian von Burrow und Sparkshort, Domee She von Bao und Turning Red und Adrian Molina von Coco gedreht.

"Diesen Sommer werden die Kinobesucher Elio treffen, einen 11-Jährigen, dessen größter Wunsch es ist, von Außerirdischen entführt zu werden, sowie seine Tante Olga (gesprochen von der jüngsten Oscar-Preisträgerin Zoe Saldaña) und Glordon, Elio s unerwarteter erster Freund, der zufällig ein Außerirdischer ist. In diesem Abenteuer auf der großen Leinwand reist Elio Millionen von Meilen durch das Universum und trifft auf eine Vielzahl von Kreaturen, die nicht von dieser Welt sind und ihm vielleicht helfen, herauszufinden, wo er genau hingehört."