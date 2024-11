Machen Sie die Reinigung einfacher und effizienter mit dem Z30 von Dreame In der neuesten Folge von Quick Look haben wir unsere Handschuhe am Staubsauger.

HQ Wir alle wissen, wie es ist, ein Vakuum auspeitschen und tatsächlich etwas Hausarbeit erledigen zu müssen, um ein Leben in Schmutz und Elend zu verhindern. Es ist eine lästige Pflicht und kann ziemlich zeitaufwändig sein, aber glücklicherweise versucht Dreame, die Hausarbeit effizienter als je zuvor zu gestalten, und das alles mit seinem Staubsauger, dem Z30. Dieses Gerät wird von einem 310AW-Saugsystem angetrieben, das durch eine Filtrationseffizienz von 99,99 % verbessert wird und gleichzeitig über eine intelligente Erkennungsmechanik verfügt, die erkennt, mit welcher Art von Aufgabe es konfrontiert ist, und die Saugleistung automatisch daran anpasst. Und das zusätzlich zu einem Clean-to-Edge-System und einer maximalen WLAN-Laufzeit von bis zu 90 Minuten. Um mehr über den Dreame Z30 zu erfahren und zu sehen, ob dies der richtige Staubsauger für Sie ist, schauen Sie sich unbedingt die neueste Folge von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus eine Menge Fakten und Gedanken teilt. HQ