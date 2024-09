Machen Sie das Aufladen mühelos mit dem Stand One Max von Nomad

HQ

Im Rahmen der neuesten Folge von Quick Look haben wir eine neue Ladelösung von den Leuten von Nomad in die Hände bekommen. Dies ist als Stand One Max 3rd Gen bekannt, und was den Unterschied zu seinen Vorgängern betrifft, so nutzt dieses Gerät jetzt die Leistungen von Qi2 und kabellosem Laden gleichzeitig, um drei Apple Geräte gleichzeitig effizienter aufladen zu können.

Mit diesem Gerät, das in der Lage ist, ein iPhone, AirPods und einen Apple Watch gleichzeitig aufzuladen, sollten Sie sich die neueste Folge von Quick Look unten ansehen, in der unser eigener Magnus eine Reihe von Fakten und Gedanken über die Nomad Stand One Max teilt.