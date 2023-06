Machen die Entwickler von OUTRIDERS ein neues Gears of War?

Seit der Veröffentlichung von Outriders sind zwei Jahre vergangen und einige Veränderungen haben sich viele von uns gefragt, woran People Can Fly neben der Worldslayer-Erweiterung gearbeitet hat. Square Enix sagte, es hoffe, dass das Spiel der Beginn eines großen Franchise sein würde, weshalb Outriders 2 eine beliebte Theorie war. Jetzt haben wir noch einen.

Die polnische Finanzseite Interia Biznes enthüllt, dass People Can Fly von Microsoft angeheuert wurde, um ein Spiel mit dem Codenamen Project Maverick zu entwickeln. Abgesehen davon wird uns nicht viel gesagt, außer dass das Budget zwischen 30 und 50 Millionen US-Dollar liegt und dass es auf einem geistigen Eigentum von Microsoft basiert.

Das lässt uns viel Raum für Spekulationen, aber die beste Vermutung wäre ohne Zweifel ein Spiel im Gears of War-Universum. Ich sage das, weil das polnische Studio die PC-Portierung von Gears of War gemacht und Gears of War: Judgment gemeinsam mit Epic Games entwickelt hat. Die Entwickler haben auch gerade brutale Shooter gemacht (abgesehen von ihrer Unterstützung für Fortnite), daher bezweifle ich stark, dass es Viva Piñata 2 oder ähnliches ist.

Was denkst du und hoffst du, dass es so ist?