Machado sagt, sie habe Trump ihre Friedensnobelmedaille überreicht

María Corina Machado sagte, sie habe während ihres Treffens im Weißen Haus Donald Trump ihre Friedensnobelmedaille überreicht und nannte dies eine Geste der Dankbarkeit für das, was sie als sein Engagement für Venezuelas Freiheit bezeichnete. Sie sagte nicht, ob der US-Präsident die Medaille offiziell angenommen habe.

Dieser Schritt erfolgt wenige Wochen nachdem Trump die Festnahme von Venezuelas langjährigem Führer Nicolás Maduro angeordnet hatte – ein Moment, den viele Oppositionsanhänger glaubten, würde Machado den Weg zur Machtübernahme ebnen. Stattdessen erkannte Washington Maduros ehemaligen Stellvertreter Delcy Rodríguez als Interimsführer an, sodass Machado außen vor blieb.

Nobelpreisträger bekräftigten schnell, dass zwar eine Medaille vergeben werden kann, der Titel des Nobelpreisträgers aber nicht übertragen oder geteilt werden kann. Machado hatte zuvor gesagt, sie wolle die Auszeichnung mit Trump teilen, woraufhin das Komitee eine seltene öffentliche Klarstellung herausgab.

Analysten sehen die Übergabe als einen kalkulierten Versuch von Machado, in Washington in einem entscheidenden Moment für Venezuelas politische Zukunft wieder Einfluss zu gewinnen. Trump hat ihre Unterstützung im Inland infrage gestellt und signalisiert, dass Stabilität und nicht Wahlen seine unmittelbare Priorität haben.

Das Weiße Haus sagte, Trump begrüße ein offenes Gespräch mit Machado, betonte jedoch, dass die US-Politik auf "Realitäten vor Ort" beruhe. Für den Moment unterstreicht ihr symbolisches Geschenk die Unsicherheit darüber, wer Venezuelas Übergang nach Maduro prägen wird...