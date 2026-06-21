Mach Platz Weird Al: Marvel kündigt Crossover mit The Muppets an

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Kürzlich berichteten wir, dass DC mit Weird Al Yankovic für ein spezielles Comic-Crossover-Event zusammenarbeitet, bei dem der ikonische Parodie-Popstar mit Superman und Batman für ein dimensionsübergreifendes Abenteuer zusammenarbeitet. Angesichts des ständigen Machtkampfes zwischen DC und Marvel hätten wir diesen Überraschungsversuch wohl am Horizont sehen müssen.

Marvel hat nun ein Crossover-Event mit The Muppets Show angekündigt. Im September wird The Muppets Take The Marvel Universe erscheinen und die Puppen in die Welt von Marvel stürzen, um eine große 50-Jahr-Jubiläumsfeier von The Muppet Show zu feiern, bei der "ganz neue Geschichten" versprochen werden. Uns wird gesagt, dass dies ein One-Shot-Event sein wird und eine Reihe von Handlungssträngen erforscht wird.

Autor Chip Zdarsky und Zeichner Pete Woods werden Kermit the Frog, Fozzie Bear, Spider-Man, Miss Piggy, Black Panther, Wolverine, Emma Frost und weitere in einer Geschichte zusammenstoßen, die sich um Rowlf the Dog dreht, der von Mojo entführt wird, um einen neuen Streaming-Dienst zu starten.

Ergänzend dazu werden Autor Kyle Starks und Zeichner Mike Henderson gemeinsam eine Folge bei Muppet Labs machen, in der Dr. Bunsen Honeydew und Beaker mit Bruce Banner und Hank Pym für ein Experiment mit Gammastrahlen und Pym-Partikeln antreten.

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Außerdem werden die Autorin Ashley Allen und der Künstler Paco Medina sehen, was passiert, wenn Clea krank wird und Doctor Strange die Hilfe des schwedischen Kochs hinzunimmt, um die Krise zu lösen.

Autor MacKenzie Cadenhead und Zeichner David Baldeon werden dann sehen, was passiert, wenn Captain Link Hogthrob, First Mate Piggy und Dr. Julius Strangepork Rocket Raccoon und Groot im All treffen.

Und schließlich gibt es auch weitere Geschichten, die von den Autoren Phillip Kennedy Johnson und Adam F. Goldberg sowie den Künstlern E.J. Su und Athila Fabbio versprochen wurden.

Die Ausgabe erscheint am 23. September und das Cover von Nick Bradshaw sehen Sie unten.

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