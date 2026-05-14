Mach Platz Happy Gilmore, Will Ferrells The Hawk will im Juli übernehmen Netflix

Es scheint definitiv eine Formel zu geben, die Produktionsfirmen in letzter Zeit gerne verwenden, wenn sie Comedy-Golfserien und -filme machen, denn wenn wir uns Happy Gilmore 2 und Apple TVs Stick anschauen, dreht sich die Prämisse hauptsächlich um einen überholten Golfer, der zu dem Sport zurückkehrt, den er einst dominierte. Netflix wird dieses Konzept in den kommenden Monaten, wenn The Hawk erscheint, erneut akzeptieren.

Diese Komödie folgt Lonnie "The Hawk" Hawkins (Ferrell), während der exzentrische und wilde Golfer zum Sport zurückkehrt, um seinen Ruhm zurückzuerobern, nur um mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert zu werden, da die Leute nicht mehr wissen, wer er ist, und ebenso die Form seines goldenen Sohnes, der derzeit den Sport dominiert.

Die offizielle Zusammenfassung von The Hawk folgt unten: "Lonnie Hawkins, (Will Ferrell), der Nummer-eins-Golfer von 2004, kämpft in den letzten neun Spielen seiner Karriere darum, seine Magie wiederzufinden. Sein Körper sagt, er soll sich zurückziehen, aber sein Herz sagt, dass er noch nicht fertig ist. Seine Ex-Frau und sein Sohn Lance, der neue Goldjunge des Golfs, wissen, dass er fertig ist. Doch mit noch einem Major zu gewinnen, um den Grand Slam im Golf zu vollenden, weigert sich Lonnie zu glauben, dass er mehr als einen Schlag vom größten Comeback der Golfgeschichte entfernt ist."

The Hawk steht kurz davor, denn die Komödie wird am 16. Juli auf Netflix Premiere feiern. Mit den Talenten von Ferrell sowie Molly Shannon, Jimmy Tatro, Fortune Feimster, Luke Wilson und Chris Parnell können Sie unten den Teaser-Trailer sehen.